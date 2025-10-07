Logo Tgcom24
Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era nell'elenco dei più pericolosi

Il 39enne, sorpreso nel sonno dalle teste di cuoio entrate all’interno del covo, si è arreso senza opporre alcuna resistenza

07 Ott 2025 - 08:41
© Carabinieri

© Carabinieri

Leonardo Gesualdo, 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della "Società foggiana" e inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi, è stato arrestato all'alba. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo; nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore. Gesualdo era ricercato dal 2020 dopo essere stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa.

Il 39enne, sorpreso nel sonno dalle teste di cuoio entrate all’interno del covo provocando diverse esplosioni, si è arreso senza opporre alcuna resistenza.

