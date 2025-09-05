Logo Tgcom24
Lecce, latitante da 19 anni: incastrato da un tatuaggio di una donna seminuda

Durin Lusha, 52 anni, è stato sorpreso dai carabinieri al tavolino di un bar. Era il capo di un'organizzazione italo-albanese specializzata nello sfruttamento della prostituzione 

05 Set 2025 - 11:01
© Ansa

Dopo 19 anni finisce la latitanza di un cittadino albanese, Durin Lusha, 52 anni, ricercato in tutta Europa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Taviano, nel Leccese, sorpreso al tavolino di un bar e incastrato da un tatuaggio sull'avambraccio destro raffigurante una donna seminuda. Il 52enne deve scontare una condanna definitiva a 10 anni di reclusione per essere stato a capo di un'organizzazione italo-albanese specializzata nell'induzione e nello sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù di giovani donne straniere che provenivano soprattutto dall'Albania.

Per sfuggire alla cattura Lusha aveva anche cambiato il nome di battesimo sul passaporto. 

