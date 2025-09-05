Lecce, latitante da 19 anni: incastrato da un tatuaggio di una donna seminuda

Dopo 19 anni finisce la latitanza di un cittadino albanese, Durin Lusha, 52 anni, ricercato in tutta Europa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Taviano, nel Leccese, sorpreso al tavolino di un bar e incastrato da un tatuaggio sull'avambraccio destro raffigurante una donna seminuda. Il 52enne deve scontare una condanna definitiva a 10 anni di reclusione per essere stato a capo di un'organizzazione italo-albanese specializzata nell'induzione e nello sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù di giovani donne straniere che provenivano soprattutto dall'Albania.