Messina Denaro, la verità dietro i tre tatuaggi del boss | L'appunto nel diario: "Mi servono a non dimenticare"

Due frasi e una data.

Dalle indagini della procura di Palermo dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro emergono dettagli su tre tatuaggi del boss: "Tra le selvaggi tigri", "Ad augusta per angusta" e "VIII X MCML, XXXI". Messaggi in codice che lui stesso spiegò alla sorella Rosalia in una serie di appunti e di colloqui intercettati dagli investigatori. Il capomafia per indicarli usava una generica "C", come la donna si era appuntata: "C Tatuaggio". E dei tatuaggi il boss parla anche in uno dei diari sequestrati dopo l'arresto: "Non sono per seguire la moda, sono il mio vissuto e servono a non dimenticare", appunta.