Matteo Messina Denaro, chiesta la condanna a 20 anni per la sorella

Per la sorella di Matteo Messina Denaro sono stati chiesti 20 anni.

I pm della Dda di Palermo hanno presentato la richiesta per Rosalia, in carcere da marzo 2023, in seguito all'accusa di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" mafiosa e la rete di trasmissione dei "pizzini".