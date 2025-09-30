Napoli, era irreperibile da agosto: scovato, era nascosto nell'armadio

Era sottoposto alla detenzione domiciliare, ma l'ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. Un 23enne di Giugliano in Campania (Napoli) era però fuggito e si era reso irreperibile dal 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui, latitante a casa della madre. Il blitz dei carabinieri e la scoperta: si nascondeva nell'armadio.