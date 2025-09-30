Logo Tgcom24
nella camera da letto della sorella

Napoli, era irreperibile da agosto: scovato, era nascosto nell'armadio

Un 23enne di Giugliano in Campania, ai domiciliari, tentava di sfuggire al blitz dei carabinieri. Trasferito in carcere

30 Set 2025 - 11:49
© istockphoto

© istockphoto

Era sottoposto alla detenzione domiciliare, ma l'ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. Un 23enne di Giugliano in Campania (Napoli) era però fuggito e si era reso irreperibile dal 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui, latitante a casa della madre. Il blitz dei carabinieri e la scoperta: si nascondeva nell'armadio.

Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio del 29 settembre a casa della madre del 23enne. Iniziata la perquisizione, il giovane non esce allo scoperto. Ma bastano pochi minuti e i carabinieri lo trovano: era nascosto nell'armadio della camera da letto della sorella. Arrestato, è stato trasferito in carcere.

