Napoli, era irreperibile da agosto: scovato, era nascosto nell'armadio

Un 23enne di Giugliano in Campania, ai domiciliari, tentava di sfuggire al blitz dei carabinieri. Trasferito in carcere
Era sottoposto alla detenzione domiciliare, ma l'ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. Un 23enne di Giugliano in Campania (Napoli) era però fuggito e si era reso irreperibile dal 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui, latitante a casa della madre. Il blitz dei carabinieri e la scoperta: si nascondeva nell'armadio.
Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio del 29 settembre a casa della madre del 23enne. Iniziata la perquisizione, il giovane non esce allo scoperto. Ma bastano pochi minuti e i carabinieri lo trovano: era nascosto nell'armadio della camera da letto della sorella. Arrestato, è stato trasferito in carcere.
