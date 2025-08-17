Cerignola, catturato il latitante Tommaso Morra | Tentò di assaltare nel 2022 il caveau Mondialpol di Calcinato

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva, Morra è latitante dal febbraio 2025 essendosi sottratto all'esecuzione del provvedimento di condanna. Le indagini, avviate e condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalle Squadre Mobili di Brescia e Foggia con l'ausilio dello Scico e del Nucleo Pef di Bari - Gico, hanno consentito di rintracciare "il pericoloso latitante" nel Comune di Cerignola e di procedere alla sua cattura. Si tratta, viene sottolineato, di un elemento di vertice delle cosiddette batterie cerignolane dedite agli assalti ai furgoni portavalori.