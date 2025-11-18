Arezzo, falsa chirurga esegue trapianti di capelli: donna finisce in coma

Gli interventi, dal costo compreso tra 1.400 e 1.500 euro, venivano pagati esclusivamente in contanti. La loro promozione correva anche sui canali social, dove erano presentati come servizi di rinfoltimento capelli non invasivi. Durante un controllo, gli investigatori hanno trovato postazioni e materiale chirurgico coerenti con attività sanitarie non autorizzate. Dalle verifiche è emerso che il medico titolare dello studio era consapevole dell'assenza di abilitazione dell'operatrice e le consentiva comunque di agire in uno spazio a lei riservato. Per entrambi è scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione medica e per lesioni personali gravissime. A loro è stato notificato anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.