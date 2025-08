Turchia, si sente male durante il trapianto di capelli: muore 38enne britannico | La clinica: "Tutto in regola"

Il 38enne britannico Martyn Latchman è morto dopo aver iniziato un trapianto di capelli a Istanbul, in Turchia. Secondo la ricostruzione, riportata dal Guardian, l'uomo si è sentito male durante la fase preparatoria della procedura - che costa 1.500 sterline, circa 1.700 euro - ed è deceduto. La clinica coinvolta è del dottor Cinik e si trova nel quartiere Besiktas. Tra i suoi ex clienti figura anche l'ex calciatore dell'Inghilterra e del Manchester United Rio Ferdinand.



Aperta un'inchiesta - Latchman, dopo il malore, è stato trasferito in terapia intensiva in un ospedale vicino, ma è morto poco dopo. La salma del 38enne britannico - originario di Milton Keynes, nel Buckinghamshire - è stata trasportata in aereo nel Regno Unito. Come riportato dai media turchi, la polizia locale ha avviato un'indagine. Sulla vicenda è intervenuto anche un portavoce del ministero degli Esteri inglese: "Stiamo supportando la famiglia di un uomo britannico morto in Turchia e siamo in contatto con le autorità locali".