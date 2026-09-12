Arezzo, 40enne trovato morto nel parcheggio dell'ospedale: si indaga per omicidio

Uno dei punti ancora da chiarire riguarda cosa abbia fatto Frescucci prima di arrivare nel parcheggio e perché si trovasse lì nel cuore della notte. Secondo quanto emerso, nella serata di venerdì l'uomo sarebbe stato visto in un bar della zona di San Donato. Gli investigatori stanno cercando di capire se abbia incontrato qualcuno e chi possa averlo accompagnato o raggiunto successivamente. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito delle grida nella zona intorno alle 3:30/4. Una circostanza che, al momento, non trova però conferme investigative definitive. Una prima ricostruzione colloca infatti la morte intorno alle 3, circa un'ora prima rispetto all'orario indicato dai residenti. Saranno gli accertamenti a stabilire se le urla siano effettivamente collegate alla morte del quarantenne. I carabinieri stanno inoltre esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.