Cecina, fatto esplodere l'unico autovelox della città | La sindaca: "Inquietante, danno da 100mila euro"

Dal 7 agosto scorso l'autovelox di Cecina era stato ripristinato. A quanto si apprende nessuna sanzione sarebbe ancora stata notificata ai trasgressori e questo porta a escludere che sia stata la ritorsione di un multato. "È un danno importante - dice la sindaca Lia Burgalassi - ma soprattutto è inquietante che si compiano gesti di questo tipo su apparecchi che garantiscono la sicurezza stradale e il rispetto della legalità". "Se qualcuno ha informazioni" in merito all'attentato "non esiti a contattare le forze dell'ordine o il Comune - è l'appello del primo cittadino. - Intendiamo far sì che queste persone vengano punite per questo gesto".