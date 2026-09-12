Troppe bestemmie allo skatepark: il sindaco lo chiude

Un provvedimento che non si basa solo sul sentito dire. Perché nelle scorse settimane il primo cittadino aveva voluto toccare con mano la realtà, rimanendo però piuttosto deluso e amareggiato. "Ho avuto modo di presenziare allo skatepark e ho visto una situazione estremamente degradante", ha aggiunto il sindaco che ne ha dato notizia anche attraverso i propri social. In particolare ragazzini senza alcuna protezione obbligatoria, mancanza di rispetto per le strutture (pubbliche e quindi di tutti), rifiuti abbandonati in ogni dove e infine "un linguaggio e atteggiamenti che non possono trovare spazio in un'area pubblica della nostra città, a partire dalle bestemmie".