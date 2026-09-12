Udine, militare tenta di uccidere l'ex compagna in aula in Tribunale dopo la sentenza di condanna
L'uomo si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito
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Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo, di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'Esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza (condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa) si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, di 35, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
La vicenda
Un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testi di un altro processo, sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip, in programma questa mattina. Il pubblico ministero Giorgio Milillo procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, precisano i quotidiani Nem. La donna è stata soccorsa dal personale della Sores e portata in pronto soccorso per ferite al collo e a una gamba. A intervenire è stata anche una dipendente del tribunale che ha allontanato la donna portandola nella camera di consiglio e sbarrando la porta. Era accusato di aver afferrato per le braccia e spintonato la compagna nel tentativo di buttarla fuori di casa.
"Ho parlato brevemente col mio assistito era ancora sotto shock, ha detto che non era sua intenzione uccidere". Queste le parole dell'avvocato Igor Cigliano, legale di Di Novo, dopo i fatti.