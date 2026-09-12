Udine, militare tenta di uccidere l'ex compagna in aula in Tribunale dopo la sentenza di condanna

Un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testi di un altro processo, sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip, in programma questa mattina. Il pubblico ministero Giorgio Milillo procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, precisano i quotidiani Nem. La donna è stata soccorsa dal personale della Sores e portata in pronto soccorso per ferite al collo e a una gamba. A intervenire è stata anche una dipendente del tribunale che ha allontanato la donna portandola nella camera di consiglio e sbarrando la porta. Era accusato di aver afferrato per le braccia e spintonato la compagna nel tentativo di buttarla fuori di casa.