Aosta, l’autopsia conferma: mamma e bambini avvelenati

Per gli investigatori l’infermiera di 48 anni, giovedì sera, nella sua casa di Aymavilles, avrebbe somministrato una dose letale di cloruro di potassio ai due figli per poi togliersi la vita allo stesso modo. La relazione relativa all'autopsia arriverà in procura entro 60 giorni. Per completarla infatti i consulenti incaricati – il medico legale Mirella Gherardi e il radiologo Davide Machado - dovranno avere a disposizione anche l'esito degli accertamenti tossicologici, che stabiliranno con certezza il tipo di sostanza impiegato per commettere l’omicidio-suicidio.