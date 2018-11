Orrore ad Aosta, madre uccide i due figli e poi si suicida: "Insopportabile vivere"

Le forze dell'ordine sono state allertate dal marito della donna e padre dei due bambini, Osvaldo Empereur, agente del corpo forestale della Valle d'Aosta, dopo il suo rientro a casa, verso mezzanotte. Prima di uccidere i suoi due figli di 7 e di 9 anni e di togliersi la vita, Marisa Charrère ha scritto due lettere nelle quali si doleva del peso insopportabile delle avversità della vita. Gli scritti sono stati trovati nell'abitazione. L'infermiera potrebbe essersi procurata la sostanza letale proprio nell'ospedale in cui lavora.



Padre e fratello della donna morti in incidenti - Marisa Charrère apparteneva a una famiglia molto conosciuta nella zona. In giovane età, la donna aveva perso il padre, deceduto in un incidente stradale. Nell'inverno del 2000 la stessa sorte era toccata al fratello Paolo, morto mentre stava sgomberando la neve sulla strada regionale di Cogne. Il marito della donna Osvaldo Empereur, è un agente del corpo forestale della Valle d'Aosta, in servizio alla caserma di Arvier.



Il sindaco in lacrime: "Il paese è sgomento" - "Il paese è sgomento, è una tragedia troppo, ma troppo grande, c'è solo tanto dolore". Lo afferma Loredana Petey, sindaco di Aymavilles. "E' difficile da accettare e da elaborare quanto è accaduto, - prosegue - non ho parole, c'è solo tanto dolore, adesso tutta la comunità deve stringersi intorno a questa famiglia, perché hanno bisogno di tutti noi, questo è l'invito che faccio alla mia comunità"



Il vicesindaco: "Famiglia normale" - "Stiamo parlando di una famiglia normale, che partecipava alla vita sociale del paese attraverso il volontariato", spiega il vicesindaco di Aymavilles, Fedele Belley. "Lei aveva un carattere un po' chiuso - aggiunge - ma nessuno poteva immaginare una cosa simile". "Siamo sgomenti, senza parole. Non so come la comunità potrà riprendersi da questa tragedia", commenta ancora Belley.