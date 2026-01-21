Annabella Martinelli, l'ultimo commento sui social: "Se crepo sappiamo che la colpa è di un uomo che non sa accettare il rifiuto"

L'ipotesi più accreditata, confermata anche dall'autopsia, resta comunque quella del suicidio: Annabella, nel cui zaino erano stati rinvenuti bigliettini in cui manifestava la volontà di togliersi vita, si sarebbe impiccata in una zona sui Colli Euganei. Ma le autorità vogliono approfondire. "Nulla verrà lasciato al caso, anche se tutti i risultati investigativi al momento sostengono l’ipotesi del suicidio", ha spiegato il procuratore di Padova, Antonello Racanelli. La sua morte, infatti, sarebbe avvenuta per asfissia meccanica e non sono state rilevati segni di violenza esterna, ma la discussione sui social porta a considerare tutte le piste. Gli investigatori stanno cercando di identificare l'utente.