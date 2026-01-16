Logo Tgcom24
il corpo in un bosco

Annabella Martinelli, il luogo del ritrovamento della 22enne di Teolo (Padova)

Il corpo era a un centinaio di metri dal punto in cui aveva lasciato la bicicletta con la quale si era allontanata da casa il 6 gennaio

16 Gen 2026 - 11:48
Concluse tragicamente le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di Padova sparita il 6 gennaio. La ragazza è stata trovata impiccata in una zona dei Colli Euganei, a poca distanza da dove era stata rinvenuta la sua bici. Accanto al corpo il suo zaino, dentro alcuni bigliettini che annunciavano il suicidio, indosso il cellulare. L'ultima immagine, restituita dalle telecamere di sicurezza, la riprendeva con due cartoni per la pizza.

