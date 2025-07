Oltre al fascicolo per evasione a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì, la Procura di Bologna indagherà anche per favoreggiamento. Il fascicolo è al momento contro ignoti. Gli investigatori della polizia penitenziaria stanno accertando gli eventuali ruolo e coinvolgimento di altre persone che potrebbero aver supportato la fuga del 26enne, condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.