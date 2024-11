La letterina del piccolo Samuel a Babbo Natale: "Fammi avere la protesi", ma c'è da attendere: il Centro di Budrio inondato riapre a gennaio

Ha scritto la letterina a Babbo Natale ma il suo regalo, per certo, non arriverà in tempo. Samuel, piccolo veneto di 6 anni, sotto l'Albero troverà l'attesa e una promessa che arriva dal Bolognese: "Ti chiameremo subito". E "subito" probabilmente sarà a gennaio. Perché Samuel ha chiesto una protesi nuova per la sua gamba, ma il Centro Inail Vigorso di Budrio, per la terza volta in due anni, è stato distrutto dall'alluvione. E l'acqua e il fango di ottobre hanno spazzato via anche l'arto artificiale del bambino.