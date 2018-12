Palloncino con lettera a Babbo Natale vola per 250 km e finisce in una discarica: scatta gara solidarietà e arriva il regalo

E' una bella storia di Natale quella che arriva da Reggio Emilia dove un addetto della società dei rifiuti Iren ha ritrovato due palloncini con altrettante lettere scritte da bambini e destinate a Babbo Natale. Subito è scattata la "caccia" ai due piccoli e in un caso si è arrivati a buon fine: Samuel potrà ricevere così la spada di Star Wars che tanto desiderava.

La fine della traversata potrebbe non sembrare simpatica, visto che i palloncini, ormai sgonfi, sono atterrati dentro la vasca di trattazione delle acque reflue dell'impianto Iren, la società che gestisce i rifiuti in Emilia Romagna. Il 13 dicembre il responsabile dell'impianto, Luca Santoprete, vede quei palloncini e recupera le due missive. D'accordo con la società prova a rintracciare i piccoli per tentare di esaudire i loro desideri.



Ma solo con Samuel si arriva all'identificazione, visto che nella sua lettera era stata specificato il borgo dove vive. Contattati i genitori, la Iren viene a conoscenza che di tutti i regali chiesti solo uno era rimasto ancora scoperto: la spada di Star Wars. Detto fatto, la Iren attraverso il suo presidente, Paolo Peveraro, fa recapitare il gioco tanto desiderato a Samuel. Perché il Natale è anche questo.