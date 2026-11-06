Allarme bomba sui voli, commissario capo: "Non sottovalutiamo mai queste notizie"

Durante la puntata di venerdì 6 novembre di "Mattino Cinque" è andato in onda un collegamento dall'aeroporto Fiumicino di Roma in cui è intervenuto il commissario capo Francesco La Greca per parlare dell'allarme bomba sui voli che sta allarmando gli aeroporti europei.
"Nel nostro aeroporto opera un dispositivo di sicurezza che attua in queste situazioni procedure operative molto rigorose - ha dichiarato il commissario capo - innanzitutto la priorità è mettere in sicurezza i passeggeri, vengono fatti sbarcare e controllati in piccoli gruppi, contestualmente vengono controllati i bagagli a mano e da stiva". "Una volta effettuato il controllo di persone e bagagli tramite l'impiego delle squadre degli artificieri e delle unità cinofile viene effettuata la bonifica dell'intero aereo", ha aggiunto.
Passaggi fondamentali eseguiti in maniera capillare per garantire la sicurezza del volo. "Si tratta di procedure attuate in modo del tutto eccezionale - ha specificato il commissario capo - nel corso di un anno può succedere una cosa del genere una, massimo due volte, invece ci siamo ritrovati ad attuare queste procedure addirittura cinque volte nel corso di tre, quattro giorni".
Un dispositivo partito dopo le minacce ricevute via e-mail in cui era specificato che erano stati posizionati ordigni esplosivi sui due voli diretti a Roma. "Partiamo dal presupposto che il volo che è partito è stato già controllato nell'aeroporto di partenza - le parole di Francesco La Greca - quindi sono state assicurate tutte le procedure di controllo di passeggeri, di bagagli a mano e da stiva, questo implica una presunzione positiva rispetto alla sicurezza del volo.
È chiaro che noi non sottovalutiamo mai queste notizie e quindi quando il volo atterra attuiamo tutte le procedure".