Allarme bomba sui voli, commissario capo: "Non sottovalutiamo mai queste notizie"

Un dispositivo partito dopo le minacce ricevute via e-mail in cui era specificato che erano stati posizionati ordigni esplosivi sui due voli diretti a Roma. "Partiamo dal presupposto che il volo che è partito è stato già controllato nell'aeroporto di partenza - le parole di Francesco La Greca - quindi sono state assicurate tutte le procedure di controllo di passeggeri, di bagagli a mano e da stiva, questo implica una presunzione positiva rispetto alla sicurezza del volo.

È chiaro che noi non sottovalutiamo mai queste notizie e quindi quando il volo atterra attuiamo tutte le procedure".