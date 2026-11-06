nei cieli europei

Allarmi bomba su 25 voli, nove coinvolgono l'Italia: i sospetti sullo Stato dei Maschi

Dopo le minacce simultanee, cresce l'attenzione su possibili azioni di guerra ibrida

di Elia Milani
06 Nov 2026 - 12:26
01:16 
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