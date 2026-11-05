firmata "combattenti stato maschile"

Caos nei cieli, la mail che ha fatto scattare gli allarmi bomba sui voli

Nella mail si fa riferimento ai voli diretti a Roma da Dublino ed Helsinki

05 Nov 2026 - 14:17
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© Da video

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"Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo. Proprio per questo, in questo preciso momento, sui seguenti voli sono stati piazzati degli ordigni esplosivi: AY1761, Helsinki - Italia El402, Dublino - Italia. Sono diretti al vostro aeroporto. Noi, combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso". È quanto recita la mail firmata dai 'Combattenti dello Stato Maschile' con oggetto 'segnalazione minaccia' mandata questa mattina ad alcune società collegate all'aeroporto di Fiumicino in merito a due voli, uno da Helsinki e l'altro da Dublino, diretti a Roma.

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