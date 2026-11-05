Chi sono i "combattenti dello Stato Maschile" che hanno rivendicato gli allarmi bomba sugli aerei

Nell'ottobre 2021 un tribunale di Nizhny Novgorod, in Russia, dichiarò "Stato Maschile" un'organizzazione estremista e lo bandì dal territorio russo. Al momento della sentenza Pozdnyakov, su cui pendeva già una condanna a due anni per estremismo, era già fuggito all'estero. Le pagine social furono cancellate. Tuttavia, il bando non ha posto fine alle attività del gruppo, che ha continuato a esistere online con il nome di Male Legion, concentrando la propria comunicazione sul sostegno alla guerra in Ucraina attraverso contenuti violenti e utilizzando continui riferimenti nazisti.