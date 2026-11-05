Allarmi bomba su voli in Europa: cosa sono e come funzionano i codici Squawk, usati dai piloti durante le allerte

I radar del controllo del traffico aereo emettono continuamente impulsi radio a frequenze specifiche, che viaggiano nell'aria e investono qualsiasi aeromobile che si trovi nel raggio d'azione. Dal transponder di bordo, i piloti hanno la possibilità di rispondere al segnale captato dalle antenne dell'aereo trasmettendo un secondo segnale radio, che contiene proprio il codice a 4 cifre impostato da chi si trova nella cabina di pilotaggio. Questo segnale, una volta captato dai radar a terra, viene decodificato e inviato sotto forma di etichetta digitale - spesso colorata e lampeggiante - sul monitor del controllore di volo. Da un semplice segnale è anche possibile comunicare, oltre ai codici Squawk, la quota, la velocità e l'identificativo del volo.