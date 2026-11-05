Allarmi bomba su voli in Europa: cosa sono e come funzionano i codici Squawk, usati dai piloti durante le allerte
Dai dirottamenti alle avarie radio fino agli incendi: bastano quattro cifre per comunicare una situazione di pericolo da un aereo ai radar di terra
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Sette-sette-zero-zero. Quattro numeri, inseriti sul pannello di controllo dal pilota di un aereo e che trasmettono un unico messaggio: grave pericolo a bordo. È uno dei cosiddetti codici Ssr (Secondary surveillance radar) - meglio noti come codici Squawk - inviati da diversi voli in tutta Europa, tutti bersaglio di presunti allarmi bomba. Ma come funziona questo sistema di comunicazione universale? E quando viene usato?
Cosa sono i codici Squawk?
Si tratta di numeri a quattro cifre di un sistema ottale (che va dallo 0 al 7), dunque compresi tra 0000 e 7777. Questi codici servono a identificare gli aeromobili sui radar dei controllori del traffico aereo e a comunicare rapidamente situazioni particolari, come emergenze o problemi di radio.
Come funzionano?
I radar del controllo del traffico aereo emettono continuamente impulsi radio a frequenze specifiche, che viaggiano nell'aria e investono qualsiasi aeromobile che si trovi nel raggio d'azione. Dal transponder di bordo, i piloti hanno la possibilità di rispondere al segnale captato dalle antenne dell'aereo trasmettendo un secondo segnale radio, che contiene proprio il codice a 4 cifre impostato da chi si trova nella cabina di pilotaggio. Questo segnale, una volta captato dai radar a terra, viene decodificato e inviato sotto forma di etichetta digitale - spesso colorata e lampeggiante - sul monitor del controllore di volo. Da un semplice segnale è anche possibile comunicare, oltre ai codici Squawk, la quota, la velocità e l'identificativo del volo.
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Al centro, in grigio, il transponder di una cabina di pilotaggio con i meccanismi per inserire le quattro cifre del codice Squawk
Quali sono i codici Squawk in uso a livello universale? E cosa significano?
La maggior parte dei voli riceve da controllo del traffico aereo un codice assegnato casualmente per quella specifica tratta, in modo da evitare collisioni o confusioni sui monitor dei radar. Tuttavia, esistono codici universali con significati ben precisi e validi in tutto il mondo:
7500: indica il dirottamento o un fenomeno di interferenza illegale. Viene inserito dal pilota per allertare le autorità senza dover parlare via radio. Spesso fa scattare l'intercettazione da parte di caccia militari.
7600: è il codice per indicare un guasto radio, cioè quando l'aereo ha perso le comunicazioni radio bidirezionali. In questo caso i piloti sono addestrati a seguire procedure standard predefinite per continuare il viaggio o atterrare in sicurezza, mentre i controllori hanno il compito di sgomberare lo spazio aereo intorno a loro.
7700: indica l'emergenza generale ed è quello emesso dai voli che hanno ricevuto presunti allarmi bomba nei cieli di tutta Europa. Come dice già il significato, è utilizzato per qualsiasi situazione di grave pericolo a bordo: dal guasto grave al motore, a problemi medici urgenti fino a incendi ed episodi di depressurizzazione. Tutti i radar del settore mettono immediatamente in evidenza questo aereo per potergli dare la massima priorità di atterraggio.