Parla un passeggero del volo Dublino-Roma: "Visti i jet abbiamo pensato a una bomba"

"Quando ci hanno comunicato che l'aereo, per problemi tecnici, doveva atterrare in uno scalo francese, a un certo punto abbiamo visto jet militari a fianco dell'aereo e lì abbiamo iniziato a pensare che qualcosa non stava andando nel verso giusto", ha raccontato all'agenzia di stampa Ansa il lucano Nicola Timpone, direttore generale del Gal 'La Cittadella'. "A quel punto ci eravamo resi conto che poteva esserci un allarme bomba. Alla fine siamo atterrati e ci siamo ritrovati in un aeroporto militare circondati da pompieri, polizia e tante ambulanze. Ci hanno messo su una pista secondaria, ci hanno fatto fermare e siamo ancora in aereo in attesa di capire che cosa stia succedendo".