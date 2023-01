Alfredo Cospito, Meloni: "Lo Stato non si deve lasciare intimidire" | Il medico: "Unico modo per salvarlo è toglierlo dal 41 bis"

Delmastro Delle Vedove: "Lo Stato non può arretrare" Dello stesso avviso del premier è il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove: "E' evidente che la lunga scia serpentosa di sangue e attacchi testimoniano di come quell'uomo riesca a dare segnali esterni con assalti e violenza nei confronti delle istituzioni - ha detto -. Lo Stato non può arretrare. Per quanto riguarda l'aspetto politico non si arretra sul 41 bis, sull'ergastolo ostativo. Sono strumenti speciali per affrontare mafia e terrorismo anarchico. L'applicazione attiene alla magistratura, ma noi non la priveremo mai di questo strumento".

Alle 18:30 convocato un Cdm, Tajani: rafforzare sicurezza sedi diplomatiche Nel pomeriggio, alle 18:30, si terrà una riunione del Consiglio dei ministri in cui è prevista un'informativa dei ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sul caso. E proprio Antonio Tajani ha annunciato che "informerà il Cdm delle iniziative adottate dal ministero degli Esteri per garantire la sicurezza delle nostre sedi diplomatiche all'estero. Abbiamo chiesto di rafforzare la sicurezza".

Difesa Cospito: 12 febbraio scadono i termini per istanza a Nordio Intanto si apprende che il 12 febbraio scadranno i trenta giorni di tempo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha per rispondere all'istanza avanzata dal difensore di Alfredo Cospito per chiedere la revoca del regime del carcere duro disposto nei suoi confronti per quattro anni. Lo precisa la difesa di Cospito. Trascorsi i termini, e in assenza di una risposta da parte di via Arenula, il ricorso viene considerato respinto. Sull'istanza finita all'attenzione del ministro Nordio, nei prossimi giorni, si esprimerà con un parere la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Le condizioni di salute di Cospito Una volta a settimana la dottoressa di fiducia del suo avvocato Flavio Rossi Albertini, la cardiologa Angelica Milia, vola a Sassari per visitare Cospito nell'infermeria del carcere. Secondo il medico, intervistato da Repubblica, "l'indice di massa corporea, che prima era sopra i 30, da persona obesa, ora è sceso a 20, e tende verso il sottopeso. Rischiamo questioni irrisolvibili per gli organi. Quando si perde oltre il 50% del peso corporeo iniziale, intervengono questioni irreversibili. Andando avanti col digiuno si intaccano i muscoli prima, poi gli organi interni e alla fine i muscoli respiratori e il cuore".

Il medico: "Unico modo per salvarlo è toglierlo dal 41 bis" "Se va in fibrillazione ventricolare con arresto cardiaco lo si rianima, ma poi? La soluzione assolutamente necessaria è quella di un trasferimento immediato in un carcere dotato di una struttura sanitaria che possa garantirgli la giusta assistenza. Ma anche spostandolo in un'altra struttura, dove si possa operare più in fretta, cambierebbe poco - aggiunge poi - Il fisico è intaccato in modo grave e il recupero sarebbe difficile perché non vuole neanche l'alimentazione forzata. Non si può fare altro che toglierlo dal 41 bis".

Appello di artisti per Cospito: Nordio intervenga Nel frattempo, un gruppo di attori, regsiti e artisti ha inviato un appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio: "Alfredo Cospito è un detenuto anarchico in sciopero della fame da più di 100 giorni per protestare contro il 41 bis. Lo accusano di aver commesso una strage più grave di quella di Capaci e via D'Amelio. Lo accusano di un attentato che però non ha causato ne' morti ne' feriti. Per questo Alfredo ha iniziato una lotta con il suo corpo, una lotta terribile che lo sta conducendo alla morte, nella totale indifferenza di coloro che dovrebbero e potrebbero intervenire. Chiediamo di intervenire prima che sia troppo tardi".