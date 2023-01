Cospito, scontri a Roma: 41 denunciati e un agente ferito | Attacchi a Berlino e Barcellona, Tajani: "Rafforzata la sicurezza nelle sedi delle ambasciate"

Trovati in un covo gli storici Ray-Ban di Messina Denaro

Manifestazioni anarchiche per Cospito a Torino e Roma

Migranti, nave ong Ocean Viking in porto a Marina di Carrara: 95 a bordo

Durante la manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito a Roma , si sono verificati momenti di tensione con le forze dell'ordine.

A causa degli scontri, in zona Trastevere, sono stati denunciati 41 attivisti e un agente è rimasto ferito. Dopo gli attacchi alle sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona di venerdì, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che "i carabinieri stanno rafforzando le sicurezza in tutte le nostre ambasciate. Saranno inviati carabinieri aggiuntivi in alcune sedi più a rischio".