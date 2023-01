La Farnesina: diplomatici italiani nel mirino, atti vandalici a Berlino e Barcellona | Aperta un'inchiesta

La Procura: pista anarchica

La Procura procederà dopo aver ricevuto le informative da Digos e Ros e dare il via a fascicoli, come già avvenuto per episodi analoghi come quello di Atene. I procedimenti saranno seguiti dai magistrati dell'antiterrorismo. Anche per l'episodio dell'attentato dell'ambasciata in Grecia si era parlato di una matrice anarchica.