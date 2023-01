Cospito, udienza sul 41bis fra 3 mesi: troppo tempo "sarà morto"

Per questo il difensore ha immediatamente presentato una istanza ai giudici della Cassazione per chiedere una anticipazione dell'udienza, in modo da "ottenere la trattazione del ricorso in tempi compatibili con le condizioni di salute" dell'uomo. Che, secondo la dottoressa, sono critiche.

Lo scontro tra il carcere di Sassari e Radio Onda d'Urto

La direzione dell'istituto penitenziario ha infatti diffidato proprio la dottoressa Milia a non parlare più con la radio, che si definisce "storicamente legata ai movimenti sociali", "al fine di non vanificare le finalità del regime di cui all'ex art. 41 bis". Non solo: "Ulteriori dichiarazioni rese in tal senso - si legge nella lettera - potranno indurre a valutare la revoca dell'autorizzazione all'accesso in istituto". Radio Onda d'Urto ha subito replicato parlando di "un provvedimento gravissimo, un attacco che non riguarda solo la nostra emittente ma più in generale la libertà di informazione e che denota un accanimento repressivo-carcerario contro il detenuto".