Cospito, la difesa ricorre in Cassazione contro il 41 bis

I legali di Alfredo Cospito hanno presentato un ricorso in Cassazione contro il 41 bis.

L'anarchico da quasi due mesi è in sciopero della fame, nel carcere di Sassari, proprio per protestare contro le sue condizioni di detenzione, stabilite da un'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma. Il 55enne è accusato di aver ideato la Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale ed era stato condannato a 20 anni di reclusione per l'invio dei due pacchi bomba alla scuola allievi carabinieri di Fossano nel 2006.