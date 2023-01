Cospito, appello di giuristi e intellettuali a Nordio: via il 41 bis

A favore di Alfredo Cospito scatta un appello di giuristi e intellettuali al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Nel documento si chiede "un gesto di umanità e coraggio", come la revoca del 41 bis, per l'anarchico in carcere a Sassari. Cospito, si legge nell'appello, "è a un passo dalla morte dopo uno sciopero della fame che dura ormai da 80 giorni".