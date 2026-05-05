Al momento risultano indagati Alexandra Diana Da Sacco, moglie del conte Giulio Da Sacco e proprietaria dell’abbazia di Vidor, Andrea Zuin e la compagna Tatiana Marchetto, organizzatori del ritiro sciamanico, e i due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che nel frattempo si sono resi irreperibili. Sono accusati di morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Nei capelli di Zuin, Marchetto e Da Sacco sono state individute tracce di ayahuasca. Zuin sarebbe l'unico degli indagati ad aver assunto cocaina, anche se i residui erano in quantitativi molto piccoli.