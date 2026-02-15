Morte Alex Marangon, i genitori: "Non si è suicidato, vogliamo la verità"

Secondo Sabrina e Luca Marangon, loro figlio si è fidato di chi prometteva cure e lo accoglieva come uno di famiglia. "Lo hanno circuito per bene", non usa mezzi termine il papà. Nonostante le fragilità, non ci sono segnali che Alex intendesse togliersi la vita. "Era sempre pronto ad aiutare tutti, come quando in due giorni raggiunse la sorella in Giappone perché era rimasta senza accompagnatore", racconta la mamma. Cinque persone sono iscritte nel registro degli indagati per la misteriosa morte del 25enne: tra loro Sebastian Castillo e Jhonny Benavides, i due "curanderos" colombiani che tuttavia risultano irreperibili. "Basta andare sui social e si vede la loro attività di medici e tutte le sostanze che vendono online visto che là non sono vietate", spiega il papà.