Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
avrebbero gestito la liturgia pagana

Morte Alex Marangon dopo rito sciamanico: quattro indagati

Si tratta degli organizzatori dell'evento e di due "curanderos" di nazionalità colombiana

01 Ott 2025 - 17:07
© Tgcom24

© Tgcom24

Ci sono quattro persone formalmente indagate, con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Alex Marangon, il giovane di Marcon (Venezia) morto la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 a Vidor (Treviso) nel corso di un rito sciamanico. Si tratta degli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e di due "curanderos" di nazionalità colombiana, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia pagana. 

Leggi anche

Alex Marangon, i genitori: "Sacrifici umani? Si sarebbe ribellato"

Alex Marangon, i genitori: "Perché l'abbazia non è stata sottoposta a sequestro?"

L'ipotesi che si sia gettato "inconsapevolmente" sul greto del fiume

 L'ipotesi sulla quale si indaga, dunque, è quella di un atto autolesionistico inconsapevole compiuto da Marangon, 25 anni, il quale, privo di controllo su se stesso dopo aver assunto anche cocaina, si sarebbe gettato da un terrapieno sul greto del fiume Piave, otto metri più in basso.

Leggi anche

Alex Marangon, l'autopsia: "Colpito al volto e al torace prima della morte" | Il legale della famiglia: "Suicidio è da escludere"

Alex Marangon, l'audio esclusivo: "Andrò a fare una cerimonia con l'Ayahuasca"

I traumi rinvenuti sul corpo

 Il corpo del giovane fu ritrovato dopo due giorni, alcune decine di metri più a valle, trasportato dalla corrente del corso d'acqua. I traumi riscontrati, inizialmente attribuiti a un pestaggio, in seguito furono ritenuti dai consulenti compatibili con la caduta sul letto del fiume, in quel punto roccioso e poco profondo.

La denuncia della famiglia

 La famiglia di Marangon ad agosto aveva presentato una querela nei confronti dei quattro e di Alexandra Diana da Sacco, moglie del proprietario dell'ex abbazia. Tra i reati ipotizzati nella denuncia, oltre a quello avanzato dalla Procura di Treviso, vi era anche quello di omicidio volontario contro ignoti. Il medico legale Antonello Cirnelli aveva segnalato due lesioni sospette all'occhio e al costato non riconducibili alla caduta.

Ti potrebbe interessare

alex marangon

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema

Non si esclude la pista suicidio

Alex Marangon, l'autopsia: "Colpito al volto e al torace prima della morte" | Il legale della famiglia: "Suicidio è da escludere"

07 Mar 2025 - 17:57