Morte Alex Marangon, gli esami confermano l'assunzione di droghe

Nei fluidi corporei di Alex Marangon, il 25enne di Marcon (Venezia) trovato privo di vita il 2 luglio del 2024 sul letto del fiume Piave, a Vidor (Treviso), gli esami tossicologici avrebbero accertato la presenza di droghe. In particolare sono state riscontrate tracce di sostanze con effetti psicogeni come la cocaina ed estratti di ayahuasca, un'erba di origine andina assunta quattro sere prima assieme a un gruppo di persone alle quali si era unito per partecipare ad un rito sciamanico. La relazione eseguita da esperti dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste è stata consegnata alla Procura. Il decesso del giovane potrebbe ora venire attribuito a un evento conseguente a un altro reato (la cessione di stupefacenti), anziché a un omicidio commesso da ignoti, come ora è classificato il fascicolo d'indagine.