Alex Marangon, cinque indagati per la sua morte dopo un rito sciamanico

Secondo i quotidiani Il Gazzettino e La Tribuna di Treviso, la Procura della Repubblica di Treviso ha indagato a vario titolo gli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e la compagna, Tatiana Marchetto, insieme alla moglie del proprietario dell'abbazia in cui si tenne l'incontro, nonché Sebastian Castillo e Jhonny Benavides, i due "curanderos" colombiani ad oggi irreperibili. Questi ultimi avrebbero gestito il rito sciamanico compreso nell'evento al quale Marangon si era iscritto. Il giovane, secondo la ricostruzione della magistratura, sarebbe precipitato sul letto ghiaioso del fiume da un terrapieno alto una decina di metri, probabilmente colto da una perdita di lucidità collegata all'assunzione di stupefacenti distribuite nel corso del rito. Le accuse sono di morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti.