Milano, tra affitti stellari e case super lusso è una delle città più care d'Europa

Milano, secondo gli ultimi dati, è la città in Europa in cui gli affitti sono più alti. A eccezione di Londra, il capoluogo lombardo supera tutte le altre città europee. Negli ultimi dieci anni, infatti, l'affitto è aumentato del 70% anche in zone periferiche e il mercato degli affitti di lusso non sembra conoscere crisi. "Dritto e Rovescio" documenta la situazione in compagnia dell'agente immobiliare Gian Maria Tirrico.