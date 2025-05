Palermo, il degrado nel campetto sportivo dove si allenava Totò Schillaci

Nel quartiere dove è cresciuto Totò Schillaci, il Comune ha inaugurato nel 2023 un nuovo spazio sportivo il cui utilizzo è tuttavia limitato a chi frequenta la scuola locale. Non va meglio al Mercato delle Pulci dove i residenti lamentano come il vecchio campo da calcio sia stato ridotto a un luogo di ritrovo per spaccio e prostituzione. "Abbiamo iniziato un processo di riqualificazione di diversi campi in città, primo fra tutti quello dello Sperone grazie alla fondazione e ai privati", spiega all'inviata del tg satirico l'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello che promette di proseguire gli interventi per restituire questi spazi ai giovani e allo sport.