Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce

Volto storico della tv italiana, Adriana Volpe (Trento, 31 maggio 1973) debutta come valletta nel 1993 a Scommettiamo che…? su Rai 1. Dal 1999 conduce per dieci stagioni Mezzogiorno in famiglia e, dal 2009 al 2017, I fatti vostri su Rai 2. Giancarlo Magalli le ha chiesto scusa nel 2024 a Verissimo dopo anni di tensioni nate proprio in quel programma. Nel 2020 entra nella Casa del Grande Fratello Vip, esperienza che le apre le porte a TV8 con il morning show Ogni Mattina; nel 2021-22 torna in Mediaset come opinionista del reality e nel 2024 rientra in Rai con il talk BellaMa’. Nel 2025 fa notizia la relazione con l’ingegnere Dario Costantini.