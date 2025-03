Adriana Volpe bacia Dario: di nuovo felice con un nuovo amore

Quando ha conosciuto Dario Costantini, Adriana Volpe si era da poco lasciata alle spalle il matrimonio con Roberto Parli, dal quale ha avuto una figlia: Gisele. I due si sono separati nel giugno 2021 dopo più di 10 anni di matrimonio. "Mi insultava e minacciava, anche in presenza della bambina. Ho vissuto nel panico, non riconoscevo più l’uomo che ho sposato e di cui mi ero innamorata. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo'" ha raccontato lei. La crisi è esplosa in concomitanza con la partecipazione della conduttrice al "Grande Fratello": "Ho provato in tutti i modi ad aiutarlo, a trovare una soluzione, ma è stato inutile" ha raccontato.