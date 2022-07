Lo shopping sexy di Adriana Volpe a Roma

I paparazzi la sorprendono a spasso a Roma mentre torna a casa dopo un giro di acquisti, con shorts di pizzo che le lasciano nude le gambe e una camicia leggera a maniche lunghe. Bellissima anche acqua e sapone, la showgirl sfila per le strade della Capitale come in passerella.

Quarantanove anni compiuti il primo giugno, Adriana vanta un fisico perfetto che tante volte abbiamo visto sottolineato dalle sue mise sensualissime durante l'esperienza da opinionista al "Grande Fratello Vip". Anche con un look più acqua e sapone, come quello scelto per la passeggiata romana, sa essere bellissima e sexy. I paparazzi immortalano ogni suo passo e lei regala un sorriso fugace prima di allontanarsi.

Dopo la fine del matrimonio con Roberto Parli e un flirt prontamente smentito con Marco Profeta, la Volpe risulta single. Nel suo cuore al momento c'è solo Gisele, 11 anni ad agosto, con cui ha trascorso qualche giorno al mare per inaugurare la bella stagione. Per ora Adriana si concentra nel suo ruolo di mamma, ma chissà che tra un tuffo e un giro di shopping l'estate non le porti anche un nuovo amore...