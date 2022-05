Adriana Volpe in festa per la prima comunione di sua figlia Gisele

Chiara Nasti sfoggia il pancione in bikini

Elegante e delicata, Adriana ha indossato un tailleur lilla mentre Giselle al ricevimento vestiva un abito vaporoso di tulle. Ha posato tra le rose, con lo sguardo dolce e sorridente, poi abbracciata alla mamma. Postando le foto sui social per celebrare l'evento anche con i follower, la ex opinionista del "Grande Fratello Vip" ha scelto una frase di Madre Teresa di Calcutta: "La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita".