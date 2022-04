Valeria Marini e Adriana Volpe in vacanza, il tattoo in spiaggia è imperdibile

La bionda stellare ha ingaggiato un disegnatore per farsi fare un tattoo all'henné sulla vita: "Una cinta che gira intorno e che va poi sul tatuaggio di baci stellari". La sua compagna d'avventura non si lascia sfuggire il momento e riprende l'operazione tra le risate.

"La divina, la splendida Marini sta facendo un tattoo stellare" commenta la Volpe inquadrando l'altra in tutto il suo splendore. Valeria indossa un bikini rosso e sfoggia le curve esplosive mentre dà indicazioni: "Deve essere come questa giarrettiera", spiega indicando un altro disegno che si è fatta fare sulla coscia.

"La fantasia deve prendere corpo", dice tra le risate la Marini al tatuatore che ce la mette tutta per seguire le direttive precise. Disegna un tratto leggero sul ventre della ex primadonna del Bagaglino, la traccia da seguire per far sì che il disegno temporaneo si congiunga a quello permanente che lei ha sopra il lato B. "Adri ti piace l'idea?" chiede Valeria alla sua amica. "Mi piace moltissimo!" esclama la Volpe impaziente di vedere il risultato finale che, ne siamo certi, sarà stellare.

