Valeria Marini sirenetta super sexy a Sharm El Sheikh

Prima donna del Bagaglino, soubrette dalle mille sfaccettature, a lungo compagna di Vittorio Cecchi Gori, sex symbol degli Anni Novanta, Valeria Marini continua a far parlare di sé. Ha partecipato come conduttrice tv al Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. E’ stata concorrente di diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP, Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna. Ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche ed è stata la protagonista di “Bambola” di Bigas Luna. Nella sua carriera ricca e variegata non si è mai fatta mancare nulla, ha lanciato una linea di moda, si è raccontata davanti alle telecamere, senza nascondere nulla ai follower. Ora eccola in vacanza, mentre si concede un po’ di relax e si fa accompagnare da un milione di fan in questo viaggio a Sharm tra panorami mozzafiato e scorci imperdibili.

Valeria Marini con un occhio bendato dopo l'intervento alla retina IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 IPA 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci Alla fine di ottobre Valeria Marini aveva annunciato sui social un delicato intervento alla retina, tanto che molti personaggi del mondo dello spettacolo le avevano fatto sentire la loro vicinanza con messaggi pieni d'amore, primo fra tutti l'amico di sempre Alfonso Signorini che aveva commentato: "Torni meglio di prima". L'intervento è andato bene e a Roma, alla presentazione del libro di Pier Francesco Pingitore "Confessioni Spudorate", Valeria si è presentata con un occhio bendato. I flash, naturalmente, erano tutti per lei... Leggi Tutto Leggi Meno

