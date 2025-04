Paura per Monica Setta, operata d'urgenza

Sul suo profilo X, prima ancora del post su Instagram, la giornalista aveva scritto: "Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene. Ma sono stata operata d'urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata. Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok". Un messaggio che lascia chiaramente intendere come l'emergenza sia adesso rientrata.

Stesse rassicurazioni anche su Instagram, dove, dopo aver spiegato le ragioni per cui è stata sottoposta all'intervento d'urgenza, Monica Setta ha voluto ringraziare anche i medici (della clinica Paideia di Roma, ndr) che si sono occupati di lei e le persone care (il compagno e la figlia, ndr), che le sono state accanto: "Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l'intestino bloccato da un'ernia strozzata. Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana. Grazie a @iamgintonico che mi è stato sempre al fianco e ovviamente mia figlia @ga.tano".