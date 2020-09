L'ex velina Fanny Cadeo compie 50 anni, oggi è una attrice e una mamma felice 

In questi anni sono state le veline che si sono date il cambio sul bancone di Striscia la Notizia. Alcune, come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis (che non sono più amiche) continuano ad essere protagoniste dello showbiz, altre come Roberta Lanfranchi e Marina Graziani hanno fatto perdere le loro tracce. Così come Laura Freddi e Miriana Trevisan che sono delle mamme felici proprio come Costanza Caracciolo e Federica Nargi che hanno sposato entrambe un calciatore (Bobo Vieri ed Alessandro Matri) mentre Elena Barolo si è buttata sulla moda ed è la compagna del couturier Alessandro Martorana e Giorgia Palmas che sta per sposarsi con l'ex nuotatore Filippo Magnini. Melissa Satta, tra tira e molla, sta ancora con il marito Kevin-Prince Boateng, al contrario Thais è sparita nel nulla.