In spiaggia con le figlie, sfida di bikini tra Canalis e Corvaglia

Dopo essere state legatissime per molti anni, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia oggi non si parlano più. Eppure le loro vite sembrano continuare a scorrere parallele, almeno a giudicare dagli scatti social. Entrambe hanno raggiunto la loro terra d'origine con le figlie per trascorrere le vacanze: Maddy è in Salento con Jamie , Eli si gode il sole della Sardegna con Skyler . Entrambe posano in riva al mare, ognuna mentre gioca con la sua piccola. Entrambe in bikini sfoggiano fisici mozzafiato da far girare la testa...

Sotto il sole del Salento, Maddalena si diverte a stuzzicare l'obiettivo scegliendo posizioni seducenti. Davanti al mare si mette in posa e sfoggia un fisico tonico e asciutto. In spiaggia con lei c'è Jamie, la bimba nata nove anni fa dalla relazione poi finita con Stef Burns. Sul bagnasciuga giocano e si abbracciano, super abbinate con costumi e pareo dalle tonalità fluo. Si sono godute una vacanza insieme alla loro famiglia e, dopo aver ricaricato le pile, si preparano a ripartire.

In Costa Smeralda, invece, c'è Elisabetta. La ex velina bruna mette in mostra un fisico florido e tutto curve mentre gioca a riva con la piccola Skyler, la bambina che ha avuto cinque anni fa dal marito Brian Perri. In due pezzi a pois che le fa risaltare il décolleté, la Canalis si siede sulla sabbia per disegnare cuori e scritte con la sua piccolina, poi condivide su Instagram il tenero momento tra mamma e figlia.

Dopo essere state amiche per la pelle per molti anni una volta conclusa la loro esperienza sul bancone di "Striscia la Notizia", Elisabetta e Maddalena sono ormai ai ferri corti. La causa sarebbe legata a un progetto imprenditoriale che avevano avviato insieme a Los Angeles e che non ha avuto l'esito sperato. Oggi tra le due ex veline più amate è gelo totale, ma i fan di entrambe sperano ancora in un "ritorno di fiamma".

