Elisabetta Canalis incendia il mar di Sardegna con un bagno hot

Chi la paragona a una Bond Girl, chi a Venere. Di certo Elisabetta Canalis che fa il bagno nelle acque limpide della Sardegna non lascia indifferenti i follower. Curve esplosive in mostra fasciate alla perfezione da un seducente costume rosa per la ex velina, che sa sempre come catturare l'attenzione con i suoi scatti social.

Eli è in vacanza come ogni anno nella sua terra natale con la figlia Skyler, e cerca di godersi ogni attimo. Un tuffo nei ricordi alla riscoperta delle sue origini, tra bagni in mare, passeggiate, colazioni al bar con gli amici più cari. Sui social mostra le bellezze della sua amata Sardegna e intanto sfoggia scorci bollenti sul suo corpo statuario.

Elisabetta si gode un bagno in mare e le sue curve sembrano più dirompenti che mai: il costume fatica a contenere il suo décolleté esplosivo. Scollatura e oblò tattici lasciano scoperti parecchi centimetri di pelle e i fan zoomano per riuscire a scorgere eventuali trasparenze sfuggite a prima vista. Bella come quando in quelle stesse acque faceva il bagno da ragazzina, prima che il successo la travolgesse e la portasse a vivere negli Usa, la Canalis continua ad accendere le fantasie degli italiani.