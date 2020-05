Per Elisabetta Canalis un siparietto atletico e hot

In casa di Elisabetta Canalis ci si diverte parecchio. Tra siparietti sexy e gag simpatiche, il tempo scorre veloce nella sua villa di Los Angeles. Via libera ai balletti di suo marito Brian Perri con la figlia Skyler, alle coreografie social insieme alla tata Mikaela e alle acrobazie sexy e divertenti. Con addosso solo un paio di boxer maschili e un reggiseno nero, la bella showgirl sarda prova (e riesce) a prendere la rincorsa e saltare in un paio di pantaloni. Il siparietto social è servito.