Ore e ore di allenamento, tra kickboxing e pilates, danno i loro frutti. Su Instagram Elisabetta Canalis posa in bikini leopardato e sfoggia un fisico strepitoso, scolpito perfettamente dall'intenso workout quotidiano. Certo anche madre natura ci ha messo del suo: a 41 anni la ex velina è stupenda come quando, nel 1999, ha calcato per la prima volta il bancone di "Striscia la Notizia" conquistando in un attimo il cuore degli italiani. E, ora come allora, riceve il consenso unanime dei fan.

Elisabetta Canalis fa "miracoli": guarda che tigre! Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Elisabetta Canalis fa scorta di cibo e per la spesa toglie gli abiti sexy

Nello scatto social il suo corpo statuario è esaltato dal costume due pezzi che sottolinea il décolleté e scopre i glutei. Elisabetta sfoggia le gambe toniche e gli addominali che sembrano scolpiti nel marmo ma ci scherza su, e con finta modestia scrive a commento della foto: "Il treppiede con la ring light fa miracoli", come se il merito fosse solo della macchina fotografica e dell'inquadratura. "Il vero miracolo sei tu", le fanno notare i follower che commentano con entusiasmo.

LEGGI ANCHE >Elisabetta Canalis scatenata prende a calci e pugni il marito

La Canalis posa senza trucco e con i capelli arruffati. Il costumino leopardato è super sexy, e la vestaglia morbida e sgualcita contribuisce ad aggiungere un tocco piccante allo scatto. Per non parlare della location: ha scelto la camera da letto (le lenzuola e cuscini sono tutti stropicciati) per rendere il tutto ancora più intimo e seducente e far sognare i suoi ammiratori.

LEGGI ANCHE >Isolamento americano, Elisabetta Canalis col seno al vento

Dalla sua casa di Los Angeles, la ex velina ci tiene a mantenere uno stretto contatto con i suoi follower. Anche durante la quarantena non rinuncia a mostrare il suo lato hot e posta scatti bollenti seminuda e con le curve bene in mostra. Li alterna però a momenti della sua vita quotidiana, fatta di esercizi in palestra (magari in compagnia del marito Brian Perri), coccole alla figlia Skyler, scherzi alla babysitter e sessioni di cucina con la sua amica Luce. Un mix perfetto di semplicità e sfacciata sensualità: sarà per questo che Eli piace così tanto?

Potrebbe interessarti: